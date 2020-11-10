"Оказание услуг общественного питания в кафе, барах и ресторанах с 9 ноября ограничено. В период с 23:00 до 6:00 утра заведения должны быть закрыты", — сказано в сообщении.

Кроме того, организации, чья деятельность связана с пребыванием людей обязаны проводить регулярную дезинфекцию помещений, оборудования и инвентаря.

Также продлен запрет на массовые, зрелищные и спортивные мероприятия. Действует масочный режим и соблюдение социальной дистанции.

Режим самоизоляции для людей старше 65 лет сохранен до 23 ноября.

"В случае следования к месту работы людям необходимо иметь при себе справку по форме, утверждённой правительством ЕАО и подписанной работодателем", — говорится в релизе.

На сегодняшний день в ЕАО зарегистрировано 2 тыс. 397 случаев COVID-19. Умерли 40 человек. Коечный фонд заполнен на 95%.