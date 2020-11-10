Руководитель региональной общественной организации "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрий Лисицын, инструктор по туризму Ольга Моксунова и журналист Ксения Семенова во вторник провели одиночные пикеты возле зданий правительства области, облдумы и прокуратуры.

"Мой пикет направлен на защиту уникальных горных лесов, которые покрывают горы к востоку от Южно-Сахалинска и защищают наш город от различных неблагоприятных процессов. Это реально зеленые легкие нашего города, ценная и важная рекреационная зона для всех жителей! Уже несколько лет подряд лес и горы уничтожаются для абсолютно бессмысленных объектов ТОР "Горный воздух", — заявил журналистам Лисицын.

Он добавил, что на строительство этих объектов (подъемники, горнолыжные трассы, гостиницы и прочее) тратятся "огромные миллиарды рублей из регионального бюджета", но "они стоят безлюдные, уже построенные и введенные в эксплуатацию объекты используются в лучшем случае на половину своей мощности".

В соцсетях горожане пишут, что готовы тоже выйти на одиночные пикеты, а также сообщают, что в адрес Генпрокуратуры и руководства страны направляют свои обращения с требованием прекратить вырубку лесов и провести проверку данной ТОР.

Ранее сообщалось, что в понедельник с одиночным пикетом к зданию правительства региона вышел сахалинский ученый Русского географического общества (РГО) Виктор Шейко. Он также направил обращение в адрес генерального прокурора Игоря Краснова с просьбой провести комплексную проверку законности и эффективности расходования бюджетных средств, а также соблюдения природоохранного законодательства и требований в области промышленной и экологической безопасности при реализации ТОР "Горный воздух".

В прошлом году экологи направили обращение, под которым подписались более 62 тыс. жителей региона, к полпреду президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу и сахалинскому губернатору Валерию Лимаренко с требованием исключить весь Майорский горный хребет, включая гору Острая, из планов развития горнолыжного курорта в рамках ТОР "Горный воздух" и прекратить там варварскую вырубку леса. Жители Южно-Сахалинска выходили на массовые протестные публичные мероприятия против вырубки леса.

ТОР "Горный воздух" создана постановлением правительства РФ от 17 марта 2016 года. В результате реализации проектов на Сахалине должен появиться современный горнолыжный курорт, всесезонный центр спорта и туризма. До 2021 года планировалось увеличить количество горнолыжных трасс до 80 км, построить еще шесть канатных дорог и объекты туристической инфраструктуры — гостиницы, рестораны, магазины, SPA-комплексы.