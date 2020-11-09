"Оба резидента являются дочерними компаниями российского туроператора "Библио-Глобус" и намерены комплексно развивать гостиничное направление и сервисы. Инвесторы готовы вложить в развитие гостиничного фонда и объектов индустрии развлечений всесезонного курорта "Архыз" свыше 2,5 млрд рублей", — говорится в сообщении.

ООО "БГ Архыз" намерено построить на территории турдеревни Лунная Поляна трехзвездочный отель на 700 номеров. Также запланировано возведение круглогодичного бассейна с пляжной зоной и спорткомплексом, а также строительство ресторана, открытого парка развлечений и зоны для обслуживающего персонала с общежитием.

Проект планируется реализовать к концу 2023 года.

Кроме того, ООО "Инвест-Сервис" планирует построить на курорте современные пункты питания и торговли, новые сервисы и развлечения. В планах компании обустройство прогулочных маршрутов с питьевыми бюветами и смотровыми площадками. Также появится ярмарка, два ширм-бара и супермаркет.

Одной из основных задач новых инвесторов будет обеспечение загрузки объекта в летний сезон, отмечено в сообщении.

Курорт "Архыз" начал работать в декабре 2013 года. В двух туристических деревнях — Романтик и Лунная Поляна — действуют более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры.