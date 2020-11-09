Как сообщает пресс-служба правительства региона, экспозиция появится по завершении археологических раскопок на объекте.

"Часть экспонатов, которые войдут в новую музейную экспозицию, была обнаружена в ходе предварительных исследований культурного слоя в начале этого года. Археологами были обнаружены 833 артефакта — строительные материалы XIX-XX веков, керамика средневековая и Нового времени, печные изразцы и многое другое. 130 предметов отобраны для последующей передачи в музейный фонд Российской Федерации", — говорится в сообщении.

В настоящее время археологи изучают культурный слой крепости в рамках второго этапа российско-эстонского проекта "Развитие уникального приграничного ансамбля крепостей Нарвы и Ивангорода как единого культурного и туристического объекта". В течение трех лет специалисты Института истории материальной культуры Российской академии наук исследуют участок площадью более 1,5 тыс. кв. метров.

"Наибольший интерес представляют раскопки в самой древней части Ивангородской крепости, датируемой концом XV века. В 2004 году здесь была выявлена полуциркульная конструкция, являвшаяся частью защитного приворотного комплекса конца XV века, не имеющего аналогов в русском крепостном зодчестве", — отметили в пресс-службе.

Ивангородская крепость была построена летом 1492 года на правом берегу реки Нарвы. Свое название получила в честь царствовавшего в то время Ивана III Васильевича.

Сооружение возвели для защиты Новгородской земли со стороны её западных соседей.