Отвечая на вопрос, могут ли недавние успехи компании Pfizer в работе над вакциной стабилизировать обстановку к весне 2021 года, Белл сказал: "С известной степенью определенности".

"Это чудесные новости", — заявил он, комментируя информацию о разработке вакцины.

Он предположил, что к концу 2020 года или в самом начале 2021 года в Великобритании начнется распределение вакцины, причем, возможно, более чем одного типа. Белл отметил, что не видит ни одной причины, "почему нам не следовало бы иметь в доступе целую группу хороших вакцин".

Он добавил, что с распределением вакцин могут возникнуть сложности, которые, однако, не являются непреодолимыми.

Ранее производители потенциальной вакцины от коронавируса, разрабатываемой американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech, сообщили, что препарат во время испытаний показал более чем 90% эффективность.

"Сегодня прекрасный день для науки и человечества. Первая часть результатов нашей третьей фазы клинических испытаний вакцины от COVID-19 предоставляет первоначальные доказательства того, что наш препарат способен предотвратить заражения коронавирусом", — сказал исполнительный директор компании Альберт Бурла.

Американские СМИ указывали, что в случае если Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств США в срочном порядке одобрит эту вакцину, то первые ее дозы смогут получить медицинские сотрудники уже к концу этого года.

Компании Pfizer наряду с Moderna, исследования которых финансируются правительством США, проводят последнюю, третью стадию клинических испытаний вакцин. Власти США уже зарезервировали большие партии этой вакцины и готовы начать их распределять по стране, как только препараты будут одобрены к применению.