"Туристическая инфраструктура островного курорта Кайо-Коко, который находится на севере Кубы, не пострадала во время прохождения тропического шторма "Эта". Он 2 ноября обрушился на побережье Никарагуа в статусе урагана четвертой степени опасности, но к моменту прихода на Кубу ослаб до тропического шторма. Порывы ветра не превышали 100 км/час", — сказали в Минтуризма.

В то же время на курорте были активированы протоколы безопасности — в частности, временно приостановлено купание в море, спортивные занятия и другие активности на побережье. Все постояльцы отеля Daiquiri Iberostar, включая россиян, были временно переселены в другие отели. К настоящему моменту все туристы вернулись в свою гостиницу.

Из-за шторма и закрытия местного аэропорта свой первый рейс на Кубу после возобновления авиасообщения, которое прекращалось из-за пандемии, отложила авиакомпания AZUR air. Вместо 00:25 мск 8 ноября перевозчик вылетел в 3:05 мск 9 ноября.

"На время ожидания некоторые пассажиры по собственному желанию вернулись домой, остальным была предоставлена гостиница и питание. Авиакомпания приносит извинения за доставленные неудобства", — говорится в сообщении AZUR air в "Инстаграме".

В АТОР уточнили, что загрузка первого борта была 100%.

В ближайшие дни на Кайо-Коко возможны грозы и кратковременные дожди. Температура воздуха +26-29 градусов.