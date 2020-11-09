В субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправил в отставку управляющего ЦБ Мюрата Уйсала. Новым главой банка стал экс-министр финансов Наджи Айбал.

На следующий день зять президента Берат Албайрак неожиданно объявил об уходе с поста министра финансов и казначейства страны, сославшись на проблемы со здоровьем. Новый руководитель турецкого ЦБ Айбал ранее выступал с критикой проводимой Албайраком экономической политики.

Курс доллара США в понедельник снизился на 5,5% — до 8,056 лиры. Это сильнейшее ралли турецкой нацвалюты за последние несколько месяцев. Тем не менее, падение стоимости лиры с начала текущего года по-прежнему превышает 30%.

Инвесторы с оптимизмом ждут потенциальных изменений экономической политики в стране. Албайрак принимал безуспешные попытки взять под контроль курс лиры, не прибегая к повышению процентных ставок, идя, таким образом, навстречу Эрдогану, который считал, что повышение ставок ведет к усилению инфляции.