"Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных субсидий из российского бюджета на строительство Кавминводского велотерренкура. Проект, который свяжет сразу несколько городов-курортов Кавминвод, получил поддержку правительства России, руководства Минэкономразвития РФ", — сказал министр.

По его словам, проект направлен на развитие экологического туризма на Ставрополье.

"Проектная документация сейчас проходит госэкспертизу. Также идет активное общественное обсуждение деталей строительства. При создании велотерренкура будут воссозданы старинные горные маршруты, восстановлена и модернизирована курортная и спортивная инфраструктура. Он будет проходить по живописным местам, откуда открываются красивейшие виды на курорты и горы КМВ. На эковелотропе предполагается создать 45 смотровых площадок, чтобы туристы и отдыхающие смогли сделать уникальные фото", — рассказал собеседник агентства.

Кроме того, велотерренкур будет включать зоны отдыха, событийной и спортивной активности, в том числе кафе, питьевые бюветы, пункты проката спортивного инвентаря и велосипедов. Современная спортинфраструктура позволит проводить здесь соревнования международного уровня.

Как отметил Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем инстаграме, в зависимости от результатов экспертизы и общественных слушаний параметры терренкура могут быть скорректированы. "Это живой проект, и с учетом соображений экологичности, мнения жителей Кавминвод он может и должен меняться", — подчеркнул Владимиров.

Финансирование проекта будет осуществляться в рамках госпрограммы по развитию Северо-Кавказского федерального округа. В 2021-2023 году на него планируется направить около 3 млрд рублей.

Велотерренкур свяжет достопримечательности Лермонтова, Железноводска и Минераловодского городского округа, объединит пять гор: Бештау, Железную, Развалку, Змейку и Машук. Проект включает строительство новой трассы на 54 км и 41 остановку с инфраструктурой и турнавигацией "Умный город". Общая протяженность дороги составит 75 км.

Мероприятия по развитию курортов и туризма проводятся на Ставрополье в рамках краевой госпрограммы "Туристско-рекреационный комплекс".