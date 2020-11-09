Соответствующее решение принято большинством голосов на заседании комитета.

Ранее в понедельник президент РФ Владимир Путин своим указом освободил от должности министра транспорта Евгения Дитриха. Ему на смену председатель правительства Михаил Мишустин предложил кандидатуру СЕО "Аэрофлота" Виталия Савельева.

"Сегодня этот вопрос также будет рассмотрен в рамках Совета Думы, мы планируем включить его в повестку завтрашнего пленарного заседания", — сказал журналистам в понедельник председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что "обсуждение кандидатур будет скрупулезным, публичным".

"Для нас это очень ответственно. Предложив поправки в Конституцию, президент часть своих полномочий в вопросах формирования правительства передал нашим гражданам", — сказал спикер Думы.