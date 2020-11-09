"В рамках поддержки отрасли Минтуризма в сотрудничестве с Управлением охраны национальных парков и заповедников выделит около $3 млн на организацию серий бесплатных экскурсий с гидами для широкой публики. Благодаря этой инициативе гиды смогут вернуться к работе и проводить экскурсии в группах, насчитывающих не более 20 участников, включая гида (в закрытых помещениях – до 10 человек)", — рассказали в пресс-службе.



Экскурсии будут проводить как для отдельных лиц, так и для групп во всех регионах страны. Они включают посещение городов, национальных парков и других туристских достопримечательностей.



В целях соблюдения правил социального дистанцирования участники будут самостоятельно добираться до стартовых точек. В будущем возможно выделение дополнительного финансирования на автобусы для групп.



"Все туры будут проводиться квалифицированными гидами, при соблюдении стандартов Фиолетового знака. Как только ограничения ослабнут, перечень туров и дополнительных услуг будет расширен, чтобы помочь как можно большему числу людей, работающих в области туризма", — заключили в Минтуризма.