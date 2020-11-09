"Я бы, конечно, думал, что таких лоукостеров (как авиакомпания "Победа" — ИФ) должно быть больше в нашей стране. Мировой тренд показывает, что вся авиация именно развивается в части низкобюджетных перевозчиков", — сказал Савельев на заседании комитета Госдумы по транспорту и строительства в понедельник.

Говоря о "Победе", он отметил, что несмотря на COVID-кризис авиаперевозок на фоне пандемии, эта компания работает с чистой прибылью.

"Если в августе мы закончили, у "Победы" было 2,2 млрд руб. чистой прибыли, то сейчас 1,7 млрд руб., но мы входим, понятно, в зимний сезон низкий", — добавил Савельев.