Главный исполнительный директор Norwegian Якоб Шрам в понедельник обрушился с критикой на правительство в Осло, заявив, что "невозможно понять", почему власти отказались поддержать авиакомпанию, которая предоставляет рабочие места тысячам людей в стране и привлекает туристов со всего мира.

Как сообщила министр торговли и промышленности Норвегии Иселин Нибэ, Norwegian запросила помощь на миллиарды крон, и правительство сочло, что это не будет "рациональным использованием" денег налогоплательщиков.

"Тот факт, что наше правительство решило воздержаться от предоставления Norwegian дальнейшей финансовой поддержки, очень разочаровывает и выглядит как пощечина для всех в Norwegian, кто борется за компанию в условиях, когда наши конкуренты получают миллиарды финансовых средств от своих правительств", — сказал Шрам.

Пандемия COVID-19 нанесла тяжелый урон глобальному туристическому сектору, вынудив авиакомпании по всему миру приостановить значительную часть операций, уволить сотрудников и обратиться за финансовой помощью как к государствам, так и к инвесторам.

Norwegian, которая испытывала трудности и до пандемии, была вынуждена приостановить эксплуатацию практически всего парка самолетов и отправить в неоплачиваемый отпуск 8 тыс. человек, или 80% сотрудников, сообщает агентство Bloomberg.

В первом полугодии 2020 года авиакомпания зафиксировала доналоговый убыток в размере 4,8 млрд норвежских крон ($541 млн).

"Предоставление Norwegian дальнейшей поддержки для преодоления этого беспрецедентного кризиса в авиационной отрасли позволило бы нам обрести большую устойчивость и конкурентоспособность, — сказал Шрам. — Без поддержки путь вперед стал гораздо более неопределенным".