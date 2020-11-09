Ожидается, что рестораны и бары закроются, будут запрещены собрания более 10 человек, а жителям нужно будет соблюдать комендантский час с 20:00 до 5:00. Уроки в старшей школе и университете будут проходить в дистанционном формате.

Во вторник по новым мерам проголосует парламент, а после утверждения они вступят в силу, как планируется, в среду. Ограничения будут в силе, по меньшей мере, 30 дней.

В первую волну коронавируса в Венгрии регистрировали максимум около 100 заражений в день. Теперь ситуация ухудшилась. В понедельник в стране зафиксировали 5162 новых случая заражения, причем положительный результат показали более 30% выполненных тестов.

С начала пандемии в Венгрии заразились коронавирусом более 114 тыс. человек, почти 2,5 тыс. умерли.