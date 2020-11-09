"С Белорусской железной дорогой проработан вопрос о назначении двух пар новых скоростных электропоездов "Ласточка" Москва-Минск в пятивагонном исполнении", — проинформировали на предприятии.

Запуск "Ласточек" станет возможен сразу после возобновления курсирования международных пассажирских поездов в сообщении с Белоруссией, отмечают РЖД.

Скоростной электропоезд "Ласточка" (Desiro RUS) был разработан немецкой компанией Siemens AG. Он состоит из 5 вагонов, общая длина всего состава достигает 130 м. Электропоезд может развивать скорость до 160 км/ч.