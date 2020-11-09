Как отмечает портал, инцидент произошел в одном из баров в туристической зоне Пафоса. Семейная пара туристов из Великобритании в состоянии сильного алкогольного опьянения начала ссориться, после чего жена порезала мужа разбитой бутылкой.



Мужчина был доставлен в больницу Пафоса с серьезными травмами, а женщина арестована и заключена под стражу.



Ранее в июле туристка напала на сотрудницу аэропорта города Пафос на Кипре, отказавшись проходить выборочный тест на коронавирус. Сотрудница получил ушибы и царапины, а путешественнице было предъявлено обвинение.



Кипр открыл границы для иностранных туристов из ряда стран 23 июля.