Как отмечает портал, инцидент произошел в одном из баров в туристической зоне Пафоса. Семейная пара туристов из Великобритании в состоянии сильного алкогольного опьянения начала ссориться, после чего жена порезала мужа разбитой бутылкой.
Мужчина был доставлен в больницу Пафоса с серьезными травмами, а женщина арестована и заключена под стражу.
Ранее в июле туристка напала на сотрудницу аэропорта города Пафос на Кипре, отказавшись проходить выборочный тест на коронавирус. Сотрудница получил ушибы и царапины, а путешественнице было предъявлено обвинение.
Кипр открыл границы для иностранных туристов из ряда стран 23 июля.
Сегодня в 13:47
Турист на Кипре госпитализирован после нападения жены
МОСКВА. 9 НОЯБРЯ. ИНТЕРФАКС-ТУРИЗМ – Британский турист на Кипре получил серьезные травмы и был госпитализирован после того, как жена напала на него с разбитой бутылкой, сообщает портал In-Cyprus.
Как отмечает портал, инцидент произошел в одном из баров в туристической зоне Пафоса. Семейная пара туристов из Великобритании в состоянии сильного алкогольного опьянения начала ссориться, после чего жена порезала мужа разбитой бутылкой.