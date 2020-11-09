Фамилию Полубояринова в качестве предполагаемого нового CEO "Аэрофлота" также называют источники Forbes.

В пресс-службе ГТЛК воздержались от комментариев.

Полубояринов является членом совета директоров "Аэрофлота", куда он вошел в 2017 году, будучи первым зампредом — членом правления ВЭБа. Вскоре он был избран главой совета и оставался им до конца 2018 года, пока этот орган не возглавил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

В 2003-2009 гг. Полубояринов был заместителем гендиректора "Аэрофлота" по финансам и покинул компанию после прихода на пост СЕО Савельева, который привел с собой на должность финдиректора Шамиля Курмашова.

Ранее в понедельник президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Дитриха от должности министра транспорта. Ожидается, что этот пост займет Савельев: его кандидатуру внес премьер министр РФ Михаил Мишустин.

Аналитики позитивно оценивают кандидатуру Полубояринова. "Михаил не новый человек для "Аэрофлота" и хорошо, в деталях знаком с бизнесом компании, что само по себе неплохо для нового CEO", — сказала "Интерфаксу" аналитик БКС Анастасия Егазарян.

По мнению аналитика Sova Capital Матвея Тайца, независимо от того, кто возглавит "Аэрофлот", первоочередными задачами нового CEO будет преодоление последствий COVID-19, реструктуризация лизинговых контрактов, восстановление перевозок на зарубежных направлениях, возобновление обсуждения в правительстве новых государственных субсидий для отрасли.

Решение о новом гендиректоре "Аэрофлота" еще не принято, обсуждаются несколько кандидатов на этот пост, замечает между тем один из источников агентства. Помимо Полубояринова, он назвал гендиректора авиакомпании "Россия" (входит в "Аэрофлота") Сергея Александровского.

Пресс-служба "Аэрофлота" пока не делала официальных заявлений относительно смены руководства.