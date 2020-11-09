"Власти Финляндии готовят закон об открытии туризма. Задача заключается в том, чтобы поездки, в том числе, из стран с плохой эпидемиологической ситуацией, стали возможными", — пишет портал.

Как отмечает Yle, изменения вступят в силу не раньше, чем в канун Рождества.

"Министерство социального обеспечения и здравоохранения завершит работу над законопроектом в эти выходные. В начале следующей недели его передадут на оценку экспертов. Цель состоит в том, чтобы парламент успел одобрить закон до рождественских каникул. Однако даже такой график называют амбициозным", — сообщает портал.

В частности, на следующей неделе правительство должно сообщить, как на практике будет обеспечиваться безопасность в сфере туризма. Скорее всего, это будет тестирование приезжающих.

На данный момент в Финляндии действует запрет на въезд туристов их ряда стран с неблагоприятной обстановкой из-за COVID-19. Финляндия ограничивает туризм из стран, в которых заболеваемость превышает установленный правительством порог в 25 случаев на 100 тысяч человек за две недели.

В "красном" списке находится и Россия. Въезд в Финляндию для граждан РФ по-прежнему разрешен только в случаях крайней необходимости.