"С 19 ноября "Аэрофлот" планирует открытие пассажирского рейса SU-218/219 по маршруту Москва — Гонконг, который будет выполняться один раз в неделю. Продажа билетов уже открыта", — говорится в сообщении консульства.

На сайте перевозчика доступны билеты на рейс 19 ноября по цене от 23 тыс. рублей с вылетом из аэропорта "Шереметьево".

Россия прекратила авиасообщение с Китаем, в том числе, Гонконгом, 27 марта из-за пандемии коронавируса. О полноценном восстановлении перевозок с КНР до сих пор объявлено не было.