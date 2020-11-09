"Умерла наша белая медведица Мурма. Она была в крайне преклонном возрасте — совсем немного не дожила до своего 30-летия. Ветеринарные врачи и киперы боролись до последнего, чтобы продлить жизнь нашей любимой медведицы. Но, к сожалению, возраст уже не позволил — в дикой природе они очень редко доживают до таких лет", — говорится в сообщении пресс-службы в понедельник.

Мурма приехала в зоопарк медвежонком в 1991 году и практически всю жизнь прожила в Московском зоопарке.

"До последнего Мурма была очень активной, подвижной, она гуляла и плавала в бассейне", — рассказывает пресс-служба. Она хорошо занималась на тренингах, доверительно относилась к киперам: "показывала им зубы, через специальный рукав давала лапку для осмотра и взятия крови". Киперам со всех зоопарков России на курсах в качестве примера показывали, как проходят её тренинги, отмечается в сообщении.

Со вторым медведем в вольере, Врангелем, Мурма познакомилась только в 2013 году. Она уже была в довольно почтенном возрасте, и детёнышей у них не было. Тем не менее вместе они жили очень дружно и мирно", — рассказывается в сообщении.

"Всего у Мурмы было 10 детёнышей. Сейчас они живут в зоопарках по всему миру: в Европе, в Китае и Японии. Трое внуков Мурмы подрастают на Антибах", — говорят в пресс-службе.