Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Теперь министерство спорта будет составлять список граждан, которые планируют принять участие в спортивных соревнованиях за пределами России, а затем направлять его в ФСБ и Росавиацию", — говорится в сообщении.

В правительстве отмечают, что это "решение упростит выезд спортсменов и специалистов в области физической культуры за пределы России для участия в международных соревнованиях".

Распоряжение, следует из документа, также снимает ограничения на проезд этой категории граждан через автомобильные, железнодорожные и другие пункты пропуска через государственную границу России.