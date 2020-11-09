Кобылкин родился 7 июля 1971 года в Астрахани, в 1993 году окончил Уфимский нефтяной институт по специальности "горный инженер-геофизик", в 2003 году — институт профпереподготовки Уральской академии госслужбы по специальности "государственное и муниципальное управление". Трудовую деятельность начал в геофизическом объединении "Шельф" в городе Геленджик. С 1993 года работал на геологических предприятиях Ямало-Ненецкого автономного округа, с 2005 года занимал пост главы Пуровского района ЯНАО. В 2010-2018 годах был губернатором ЯНАО, в 2018-2020 годах возглавлял Минприроды РФ.

Кобылкин покидает пост главы Минприроды на фоне критики ряда направлений деятельности ведомства. Со стороны общественности часто критиковалась медленная реализации нацпроекта "Экология", значительные суммы финансирования которого оставались не освоенными. Кроме того, с трудом двигается мусорная реформа в России, которую тоже координирует Минприроды. Так, Счетная палата после проведения анализа ситуации в обращении с твердыми коммунальными отходами оценила ее как неблагополучную, а реформу в этой сфере назвала безуспешной.