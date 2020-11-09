"Горячие источники – это мировой тренд, но в России это пока еще малоизвестный вид отдыха, который может быть особенно интересен в осенне-зимний период. Термальные источники снимают стресс, повышают иммунитет, обладают лечебными свойствами для суставов, кожи, сердечно-сосудистой системы и многого другого. Ростуризм рекомендует в этом сезоне обратить внимание на отдых на термальных источниках с точки зрения профилактики коронавируса", — цитирует Догузову пресс-служба ведомства.

Она подчеркнула, что горячие термальные источники в Тюменской области находятся всего в 2 часах лета от Москвы, а сама Тюмень этой зимой может стать неожиданной изюминкой сезона, а в будущем – круглогодичным направлением.

По словам главы Ростуризма, отдых на горячих источниках доступен и в других регионах. Например, пройти оздоровительные и спа-курсы и посетить термы можно в Кавказских Минеральных Водах, а в Сочи расположен крупнейший бальнеологический курорт Мацеста. Белокуриха на Алтае — один из крупнейших курортов России со знаменитыми радоновыми ваннами, а на Байкале и Камчатке можно отдохнуть на горячих источниках, совмещая это с прогулками на снегоходах и зимней рыбалкой.

"Восстановление здоровья особенно важно для граждан, которые переболели коронавирусом. Наша страна обладает одним из самых больших и действенных санаторно-курортных комплексов в мире, которые должны помочь людям восстановиться после болезни", — отметила Догузова.

Она добавила, что помимо санаториев и терм в этом зимнем сезоне будут пользоваться популярностью все виды путешествий, которые связаны с активным отдыхом на природе, в частности, поездки на автомобилях в соседние и близлежащие регионы.

"В Краснодарском крае и Крыму зимой открываются большие возможности для активного отдыха на природе – можно ходить в походы, кататься на велосипеде. На русском Севере – в Карелии, Архангельской и Мурманской областях – можно кататься на беговых лыжах, снегоходах, упряжках с хаски, попробовать аутентичную поморскую кухню и увидеть Северное сияние. На Ямале и в Республике Коми можно покататься на северных оленях. Кроме того, совсем скоро в России стартует зимний горнолыжный сезон", — заключила Догузова.