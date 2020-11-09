"Формируется конкурсная документация на отбор профессионального участника рынка. Документация согласовывается с ФАС, до конца ноября планируем ее согласовать и затем будет проведен конкурсный отбор. Как условие обозначим в соглашении, которое будет подписываться с победителем конкурса, срок завершения строительства аэровокзального комплекса — 18 месяцев ( 2022 год — ИФ)", — заявил он.

Белик сообщил, что с прежним генподрядчиком (ООО "Сахалинская механизированная колонна N68" -ИФ), который занимался возведением этого объекта, контракт расторгнут по обоюдному согласию, "в связи с отставанием от графика работ". Он также напомнил, что стоимость строительства аэровокзала увеличилась (с прежних 6,7 млрд рублей до нынешних 11,8 млрд рублей — ИФ), поэтому было принято решение привлечь "профессионального участника рынка", чтобы он уже на свои средства достроил объект.

Губернатор региона Валерий Лимаренко в свою очередь добавил, что главной причиной задержки стройки почти на год стало то, что "была допущена закупка металла (металлоконструкции закупались в Республике Корея — ИФ), не предусмотренного проектом". "Подключили специальный институт, чтобы доказать, что этот материал в принципе годен. Сейчас готовится соответствующее заключение и будет дана соответствующая экспертиза", — сообщил он. По его словам, потребуется усиливать уже возведенную конструкцию аэровокзального комплекса и затем продолжить строительство, в противном случае, отметил губернатор, "пришлось бы все разбирать и делать по-новому".

Ранее сообщалось, что правительство Сахалинской области включило в план приватизации этого года 100% акций АО "Аэровокзал "Южно-Сахалинск" (принадлежат областному Министерству имущества), которое владеет недостроенным терминалом аэропорта Южно-Сахалинска. Согласно постановлению, опубликованному на сайте регионального правительства, планируется продажа 70 млн 501 тыс. акций номинальной стоимостью 7,05 млрд рублей.

В мае текущего года Арбитражный суд Сахалинской области по иску транспортного прокурора на 300 тыс. рублей оштрафовал АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск" (принадлежит правительству Сахалинской области) за использование во время строительства терминала южнокорейских металлоконструкций вместо предусмотренных контрактом отечественных. Дальневосточное следственное управление на транспорте в октябре 2020 года возбудило уголовное дело по ч. 1.1. ст. 293 УК РФ (халатность) за "использование металлоконструкций и крепежных элементов из стали иной марки, чем была предусмотрена в проектно-сметной документации", предварительная сумма ущерба оценивается в размере свыше 800 млн рублей.

Новый терминал начали строить в 2017 году, в 2019 году его должны были сдать в эксплуатацию. Но в 2018 году правительство РФ выпустило ряд документов, "касающихся обеспечения безопасности организации воздушных перевозок" и проект был отправлен на доработку, говорил ранее зампред правительства региона Сергей Олонцев. Мощность строящегося двухэтажного пассажирского терминала площадью почти 40 тыс. кв. м должна составлять 550 пассажиров внутренних авиалиний в час (с возможностью расширения до 900) и 250 — международных линий.

Действующий пассажирский терминал аэропорта управляется АО "Аэропорт Южно-Сахалинск", которое принадлежит правительству Сахалинской области. Аэропорт имеет статус международного с 1990 года, допущен к приему более 30 типов воздушных судов, является базовым для авиакомпании "Аврора". Из Южно-Сахалинска до пандемии коронавируса выполняли полеты девять авиакомпаний в десять городов России и семь городов стран Азиатско-Тихоокеанского региона (включая чартерные туристические рейсы).