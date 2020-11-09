Ученый предоставил журналистам текст своего обращения, направленного к руководству страны и генпрокурору РФ. "Прошу организовать комплексную проверку законности и эффективности расходования бюджетных средств, а также соблюдения природоохранного законодательства и требований в области промышленной и экологической безопасности при реализации ТОР "Горный воздух", — говорится в сообщении.

Он просит федеральные органы власти до подведения итогов проверки приостановить выделение средств облбюджета на строительство всех объектов инфраструктуры в рамках этой ТОР.

Ученый напомнил, что Южно-Сахалинск, где реализуются проекты этой ТОР, входит в число городов России с наиболее грязным воздухом. "Он расположен в зоне экстремальных погодных катаклизмов, вызывающих ураганные ветры и катастрофические паводки. Город имеет очень плотную застройку, острый дефицит зеленых насаждений и крайне примитивную систему отвода ливневых стоков", — сообщает Шейко.

С 2016 года, отмечает он, пригородные леса, которые "важны для безопасности Южно-Сахалинска, планомерно уничтожаются для строительства объектов горнолыжной и гостиничной инфраструктуры ТОР "Горный воздух".

"Стройка новых горнолыжных трасс и подъемников, дорог, кабельных линий, подстанций, систем оснежения и водных резервуаров для них ведется с грубыми нарушениями действующего законодательства", — отмечает он.

"Для них были вырублены сотни гектаров ценнейших лесов, уничтожено множество краснокнижных растений, оголены селеопасные склоны, созданы техногенные оползневые массивы, развивается активная эрозия", — сообщает Шейко. Он напоминает, что при прохождении тайфуна Филлис в 1981 году, в Южно-Сахалинске "из-за наводнения и селевых потоков погибли сотни людей, хотя тогда город был намного лучше защищен лесами со стороны гор". "Сегодня же приход даже меньшего по масштабам тайфуна может привести к настоящей катастрофе", — считает он.

Ученый напомнил, что петицию против дальнейшего расширения ТОР "Горный воздух" в прошлом году подписали более 63 тыс. человек. Жители Южно-Сахалинска выходили на массовые протестные публичные мероприятия против вырубки леса в рамках этой ТОР, "люди возмущаются прогрессирующим подтоплением жилых домов после каждого дождя", "такое развитие ТОР встречает сильнейший протест сахалинцев".

Ранее сообщалось, что в прошлом году экологи направили обращение, под которым подписались более 62 тыс. жителей региона, к полпреду президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу и сахалинскому губернатору Валерию Лимаренко с требованием исключить весь Майорский горный хребет, включая гору Острая, из планов развития горнолыжного курорта в рамках ТОР "Горный воздух" и прекратить там варварскую вырубку леса.

ТОР "Горный воздух" создана постановлением правительства РФ от 17 марта 2016 года. В результате реализации проектов на Сахалине должен появиться современный горнолыжный курорт, всесезонный центр спорта и туризма. До 2021 года планировалось увеличить количество горнолыжных трасс до 80 км, построить еще шесть канатных дорог и объекты туристической инфраструктуры — гостиницы, рестораны, магазины, SPA-комплексы.