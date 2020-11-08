"Следствие рассматривает ряд версий произошедшего, в числе приоритетных техническая неисправность воздушного судна и ошибка пилотирования", — сказала Марковская в воскресенье журналистам.

Она отметила, что следователи совместно с представителями Межгосударственного авиационного комитета (МАК) изымают все фрагменты сгоревшего самолета для их последующего перемещения в ангар, дальнейшей выкладки и исследования.

Накануне легкомоторный самолет Cessna, в котором находились ведущий проектов "ДНК" и "Звёзды сошлись" на канале НТВ Колтовой и его супруга, совершил аварийную посадку в районе Новорязанского шоссе близ города Люберцы. Супруги погибли.

По факту инцидента расследуется уголовное дело ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие смерть двух и более лиц)".

Обстоятельства инцидента также проверяются Московской межрегиональной транспортной прокуратурой.