Как рассказали в пресс-службе, новый велопешеходный маршрут объединит курорты Кавказских Минеральных Вод — города Лермонтов, Железноводск и Минераловодский городской округ. Его протяженность составит 75 км, ширина самой трассы — 8 м.

Отмечается, что проект включен в госпрограмму "Развитие Северо-Кавказского федерального округа". Строительные работы начнутся в 2021 году и завершатся в 2023 году.

По данным пресс-службы, на маршруте будет более 40 остановок со смотровыми площадками, кафе, питьевыми бюветами, велопрокатом и медицинскими пунктами.

Цель проекта — восстановить инфраструктуру горных маршрутов, которые существовали в XIX-XX веках, отметили в кабмине.