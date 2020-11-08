"На вулкане Эбеко произошло два пепловых выброса на высоту до 2,5 км. В городе Северо-Курильск пеплопада не зарегистрировано, запаха сероводорода не ощущалось", — сообщает региональное управление МЧС.

Вулкан Эбеко (высота 1 тыс. 156 м) расположен в 7 км северо-западнее города Северо-Курильска, в северной части хребта Вернадского. Он представляет собой сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. Последний раз вулкан извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года. Этот вулкан относится к древним затухающим вулканам.