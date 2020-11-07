"С 7 ноября проезд по всем выделенкам Москвы разрешен только для городского транспорта, такси, машин экстренных служб, автомобилей коммунальных служб и велосипедов вне зависимости от дня недели", — сказал собеседник агентства.

Ранее проезд по "выделенкам" на личных машинах был разрешен по субботам и воскресеньям.

"Штраф за выезд на "выделенки" составляет 3 тыс. рублей", — напоминают в пресс-службе.

Ранее уже было принято решение о запрете въезда личных авто на отдельных участках выделенных полос.

"Единый режим работы "выделенок" поможет устранить путаницу и избежать случайных штрафов для автомобилистов. Просим автомобилистов быть более внимательными, обращать внимание на знаки и не выезжать на выделенные полосы, даже в выходные дни", — добавили в департаменте.