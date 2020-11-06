Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в июле-сентябре составила $100 млн, или 31 цент в расчете на акцию, по сравнению с $387 млн, или $1,16 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Во втором квартале текущего года она получила чистый убыток в размере $234 млн.

Скорректированная прибыль в минувшем квартале составила 6 центов на акцию, что оказалось лучше ожиданий. Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали убыток в 8 центов.

Выручка компании уменьшилась на 57,3% и составила $2,25 млрд. Эксперты ожидали $2,22 млрд.

Выручка в расчете на номер (revenue per available room, RevPAR) в июле-сентябре упала на 65,9%. Однако это оказалось менее значительным снижением, чем во втором квартале (84,4%).

Уровень заполняемости гостиниц рухнул на 40,8 процентного пункта относительно третьего квартал прошлого года — до 35,1%.

В отелях Северной Америки показатель RevPAR упал на 65,4%, заполняемость — на 40,3 п.п., до 37%. В гостиницах Китая, Гонконга, Макао и Тайваня RevPAR снизился на 25,6%, заполняемость сократилась на 10 п.п. — до 61,4%. В Европе они уменьшились соответственно на 78,6% и на 58,7 п.п., до 20,8%.

Глава Marriott Арне Соренсон сказал, что сроки полного восстановления бизнеса остаются непредсказуемыми. По его словам, в настоящее время в мире возобновили работу 94% гостиниц сети.

Котировки Marriott в ходе торгов в пятницу растут на 2,6%. С начала года капитализация компании рухнула почти на 32% и составляет сейчас около $32,7 млрд.

Marriott International управляет более чем 7 тыс. гостиниц в 131 стране под 30 брендами. В число наиболее известных гостиничных сетей компании входят Ritz Carlton, Courtyard, Residence Inn, Marriott, St. Regis, Le Meridien, Sheraton, Four Points.

При отсутствии того уровня деловых поездок, который обычно наблюдается в течение рабочей недели, крупные гостиничные операторы начали предлагать комнаты в качестве временных рабочих мест. Marriott запустила предложение, которое позволяет участникам программы лояльности заселяться и выезжать с 6 утра до 6 вечера, без ночевки.

На этой неделе Hilton Worldwide Holdings сообщил о том, что убыток в третьем квартале составил $79 млн при падении RevPAR примерно на 60%. Hyatt Hotels зафиксировал убыток в размере $161 млн, RevPAR рухнул примерно на 72%.