"Эти новогодние праздники абсолютно точно я рекомендую провести дома и на свежем воздухе, если это можно сочетать. Если есть возможность уехать на дачу, за город — это будет очень хорошо", — сказала Попова в интервью телеканалу "Россия 1" (ВГТРК).

По ее словам, необходимо учитывать риск того, что, пересекая границу родной страны, можно попасть в карантин в другой стране. "Этого, наверное, никому не хотелось бы в отпускное время", — добавила она.

Она отметила, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в ряде регионов России сложная, и, чтобы снизить рост числа заболевших, необходимо соблюдать все требования и не ходить в общественные места.

"На сегодняшний день, конечно, ситуация достаточно напряженная, в ряде регионов сложная. И темп пока растущий. Для того, чтобы он стал иным, нужно всем соблюдать правила: носить маску, держать в чистоте руки и все поверхности вокруг себя, не выходить лишний раз в общественные места, не ходить ни на какие мероприятия", — сказала Попова.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие сутки в РФ число новых выявлений коронавируса за сутки составило 20 тыс. 582 случая, что является абсолютным рекордом за весь период распространения COVID-19 в РФ.

Попова напомнила, что обязательное ношение масок в общественных местах и транспорте введено всего неделю назад.

"Пока мы все раскачались и пока нас заставили жесткими, к сожалению, но вынужденными мерами маски носить в транспорте, в общественных местах, кто-то уже был инфицирован, и он, конечно, сегодня заболевает", — заявила глава Роспотребнадзора.

По ее словам, самыми опасными с точки зрения возможности заболеть, являются места, "где мы не можем находится на социальной дистанции друг от друга". Она уточнила, что чаще всего люди заражаются в транспорте.

"К сожалению, в статистике пока цифра не изменилась: 80% всех заболевших не соблюдали требования в тот или иной период", — отметила Попова.