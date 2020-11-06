"Оздоровительный отдых, все, что касается сохранения здоровья, укрепления иммунитета, — тренд этого сезона. Популярность такого вида отдыха будет только нарастать", — сказала на церемонии глава Ростуризма Зарина Догузова.

По ее словам, Ростуризм заинтересован популяризировать новые направления отдыха на территории России. Поэтому будет поддерживать Тюменскую область, которая, по ее словам, "обладает несомненным туристическим потенциалом".

"Мы точно будем рассказывать туристам про Тюменскую область. Где еще в двух часах лета от Москвы можно искупаться в горячих термах? Да еще можно оказаться в Тобольске — окунуться в атмосферу древней сибирской столицы, ощутить многовековую историю этого региона", — отметила Догузова.

В свою очередь глава Тюменской области Александр Моор рассказал, что в дальнейшем планируется ежегодно проводить фестиваль, приуроченный к открытию термального сезона, в котором будут принимать участие все термальные комплексы региона.

"Я уверен, что у нас будут открываться и другие термальные комплексы, потому что термальная вода в регионе есть везде — бури скважину и термальный источник тебе обеспечен. Я не сомневаюсь, что для россиян Тюмень будет ассоциироваться не только с нефтью и газом, но и с термальным отдыхом", — отметил губернатор.