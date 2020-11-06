"Архипелаг Фернанду-ди-Норонья находится в 350 километрах от северо-восточного побережья Бразилии и с 10 октября принимает туристов только с отрицательным результатом теста на ковид, сделанным за день до прибытия. Четверо бразильских туристов прилетели туда на частном самолете и показали оригинальные справки на коронавирус, сделанные за 3 дня до поездки", — пишет издание.

Как отмечает портал, после посадки в аэропорту острова туристов попросили их сдать тесты повторно, однако они отказались, заявив, что ожидают результатов анализов, сданных день назад. До получения справок туристы должны были находиться на карантине в отеле.

На следующий день путешественники предоставили результаты "новых" тестов на коронавирус, подделав дату в справках. Почувствовав неладное, проверяющие связались с лабораторией и выяснили, что перед ними подделка. Полиция задержала нарушителей на два дня, пока они не сдали очередной тест на COVID-19, чтобы продолжить отдых.

Как сообщает газета Folha de S.Paulo, до открытия архипелага в октябре Фернанду-ди-Норонья привлек внимание своей необычной стратегией по сдерживанию распространения коронавируса. На курорты могли приехать только те, кто уже переболел вирусом.

В мире Бразилия находится на третьем месте по количеству зараженных COVID-19 после США и Индии – более 5,6 млн человек.

В конце июля Бразилия отменила ограничения на въезд, введенные из-за коронавируса. Туристам не нужно сдавать тест на COVID-19 перед поездкой или соблюдать карантин по прибытии.

Добраться до Бразилии из России можно с одной пересадкой в лондонском аэропорту Хитроу. Рейсы до Сан-Паулу выполняет British Airways.