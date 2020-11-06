Концепцию площади разработала тульская архитектурная мастерская "Хороший город".

Филиал Исторического музея в Туле расположен таким образом, что в него можно войти как со стороны музейного квартала — улицы Металлистов, так и с Казанской набережной.

"Перед проектировщиками стояла сложная задача — через комплекс зданий филиала Исторического музея соединить в современное городское пространство два протяженных линейных объекта: набережную и улицу Металлистов", — подчеркнул директор ГИМ Алексей Левыкин.

Оформить эту территорию в единое пространство авторы проекта решили с помощью формы кольца.

"Красная площадь в Туле — это уменьшенная копия московской, на брусчатке здесь стоят световые макеты Покровского собора и Исторического музея. Силуэт ГИМа, изготовленный из кортеновской стали, повторяется на стене одного из крыльев здания тульского филиала. Особенно он эффектен ночью, когда включается подсветка. В ближайшее время стену соседнего крыла украсит кортен Покровского собора. Тогда музейный двор приобретет завершенный вид", — рассказали в пресс-службе.

Центр Музейной площади — металлический медальон с изображением Тульского кремля. Памятная надпись на медальоне гласит: "Музейный квартал. Основан в честь 500-летия возведения Тульского кремля. 2020". Именно с этой точки Музейная площадь, примыкающая к филиалу Исторического музея в Туле, просматривается лучше всего.

ГИМ открыл первый региональный филиал в музейном квартале Тулы в конце сентября. Общие экспозиционные площади музея составят около 500 кв. метров. Музей ежегодно планирует организовывать в Туле по две выставки.

Исторический музей на Красной площади в Москве — крупнейший музей России. Его фонды хранят более 4,7 млн предметов.