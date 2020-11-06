"В зимнем сезоне 2020 года авиакомпания Nordwind становится базовым перевозчиком в аэропорту Сочи. Мы ставим здесь пять самолетов и планируем выполнять до 26 направлений полетов", — сказал Маттис.

Он напомнил, что в настоящее время Nordwind выполняет рейсы из Сочи в Екатеринбург, Казань, Москву, Омск, Оренбург, Санкт-Петербург, Самару, Сыктывкар, Ульяновск, Уфу.

"Из восьми новых зимних направлений полетов этого года семь из Сочи будет выполнять Nordwind", — подчеркнул коммерческий директор.

По его словам, новыми направлениями для Nordwind из Сочи этой зимой станут рейсы в Нижний Новгород, Волгоград, Саратов, Кемерово, Тюмень, Сургут и Ульяновск.

"(Новые — ИФ) рейсы будут обслуживаться на Boeing-737-800 вместимостью до 189 пассажиров и Embraer-190 с местами для 110 пассажиров", — добавил Маттис.