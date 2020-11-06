"Позицию, касающуюся этапов и сроков реализации программы, изложить в следующей редакции: "Этапы и сроки реализации программы — 2013-2030 годы, в том числе: I этап — 2013-2015 годы; II этап -2016-2020 годы; III этап — 2021-2030 годы", — говорится в проекте постановления.

В Минэкономразвития РФ "Интерфаксу" пояснили, что продление государственной программы социально-экономического развития СКФО связано с ее трансформацией под обеспечение достижения общенациональных целей развития России до 2030 года.

"Госпрограмма будет отвечать трем из пяти национальных целей: "достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство", "комфортная и безопасная среда для жизни", а также "возможности для самореализации и развития талантов". При этом в документе остаются и другие задачи по развитию региона, которые не связаны напрямую с наццелями", — отметили в министерстве.

В соответствии с документом, общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета на реализацию программы на 2016-2030 годы составит 257,5 млрд рублей.

В числе ожидаемых показателей ее реализации — достижение объема инвестиций (за исключением бюджетных инвестиций), направленных на реализацию инвестпроектов программы в 2030 году — до 159,3 млрд рублей, количества созданных рабочих мест в 2030 году — до 34,7 тыс., суммарного количества туристов, посетивших курорты туркластера СКФО в 2030 году — до 24,5 млн человек.