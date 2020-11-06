Согласно обнародованному документу "Векторы экономического развития" в рамках Национальной экономической стратегии 2030, Украина занимает 78-е место в рейтинге конкурентоспособности туризма (The Travel & Tourism Competitiveness Index), при этом указана цель — подняться до 45-го места до 2030 года.

Как сообщается в документе со ссылкой на ряд статведомств, в прошлом году количество объектов размещения в Украине увеличилось на 13% — до 5,3 тыс., при этом количество койко-мест составило 370 тыс. В то же время средний показатель койко-мест относительно площади страны в Украине составляет 1,6/кв. м, тогда как в Европе этот показатель составляет 9,2/кв. м.

Согласно документу, экспорт туристических услуг в Украине по итогам 2019 года составил $1,62 млрд.

Кроме того, среди конкурентных преимуществ Украины — размер среднего чека по гостиницам, что с учетом их операционной доходности на уровне 40% открывает потенциал для отелей сегмента 3-4*.

Также сильными сторонами украинского туризма создатели документа называют рынок рекреационных и оздоровительных услуг и человеческие ресурсы.

Среди проблемных направлений — обеспечение безопасности и защиты, экологическая стойкость, защита природных ресурсов, а также устаревшая транспортная инфраструктура. Приоритетным среди прочего является повышение системы комфорта, управление качеством и внедрение системы классификации по категориям гостиниц.