"Эпидемическая ситуация остается под контролем, и каких-то новых ограничительных мер пока не требуется", — сказал Горелов "Интерфаксу" в пятницу.

По его словам, сейчас "очень важно соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора", и, "если мы все консолидируемся, если каждый будет думать и о себе, и об окружающих, проявлять социальную ответственность, проблема будет решена без жестких карантинных мероприятий".

Он добавил, что на снижение роста заболеваемости также должно повлиять появление вакцины от коронавируса.

"На сегодняшний день уже разработаны три вакцинных препарата, которые находятся на разной стадии готовности. С внедрением вакцины можно будет надеяться на появление поствакцинального иммунитета, который, безусловно, повлияет на развитие эпидемического процесса — позволит снизить рост заболеваемости", считает Горелов.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие сутки в РФ число новых выявлений коронавируса за сутки составило 20 тыс. 582 случая.