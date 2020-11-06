"Наша цель — повысить в Крыму качество сервиса, в том числе за счет создания условий для конкуренции между средствами размещения. В ближайшие пару лет нужно либо запустить здравницы, которые сейчас законсервированы, либо построить новые, чтобы получить дополнительно 4-5 тысяч номеров. А в пятилетней перспективе — до 20 тысяч номеров", — сказал министр.

По его словам, конкуренция — это единственный "эволюционный способ" повышения качества сервиса и снижения цен в Крыму.

С 2014 года в Крыму открыли 43 новых объекта размещения на 2793 номера, еще в 334 гостиницах проведена модернизация. В частности, с начала текущего года появилось семь отелей с 525 номерами: в Ялте, Алуште, Евпатории, поселках Курортное, Орджоникидзе, Малореченское и Щелкино.

В прошлом году Крым принял рекордное число отдыхающих — 7,43 млн человек, что на 9,3% больше уровня 2018 года. За девять месяцев этого года в регионе отдохнули 5 млн человек — на четверть меньше прошлогоднего, при этом август показал рост на 15%, а сентябрь — на 40%.