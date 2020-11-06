Среди запланированных мер – снижение на 2021 год в два раза ставки налога на имущество для гостиниц и санаторно-курортных организаций, а также реализация комплекса мероприятий, направленных на организацию проведения государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, расположенных на территории Санкт-Петербурга, позволяющую не допустить увеличения налоговой базы по налогу на имущество организаций и налогу на имущество физических лиц в 2021 году.

Также планируются меры, связанные с недопущением повышения арендной платы за объекты нежилого фонда, арендодателем которых является Санкт-Петербург, и земельные участки, находящиеся в государственной собственности Санкт-Петербурга, относительно уровня 2020 года.

Субъектам МСП из числа пострадавших отраслей будут предоставлены займы с целью финансирования выплат по заработной плате и начислений.

Кроме того, будет продлено действие оплаченных в 2020 году экскурсоводами и гидами-переводчиками аккредитаций, иных документов, выданных в установленном порядке, на 2021 год.

Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга совместно с представителями и экспертами отрасли также прорабатывает предложения о льготе по налогу на имущество за третий и четвертый квартал для гостиниц.

В 2019 году туристы потратили в Петербурге 376,8 млрд рублей. Прямой вклад туризма в экономику города составил 4,4% ВРП.