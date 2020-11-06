"На 2021-й год запланировано более 4,2 млрд. рублей расходов на культуру Московской области", — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что запланированы расходы на проведение в 2021 году ремонтно-реставрационных работ в двух государственных музеях Московской области — "Зарайский кремль" и "Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина".

Также власти собираются выделить свыше 74 млн руб. на капитальный ремонт муниципальных детских школ искусств и более 779 млн руб. — на капремонт муниципальных домов культуры.

Свыше 208 млн руб. планируется выделить на приобретение музыкальных инструментов в детские школы искусств.

Как сообщалось, в Мособлдуме ведется подготовка бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов к публичным слушаниям. К рассмотрению проект бюджета Мособлдума приняла в конце октября.