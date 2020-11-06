Она уточнила, что работы ведутся в рамках проекта "Сохранение и продвижение культурного и исторического наследия в России и Латвии" программы приграничного сотрудничества "Россия — Латвия" на период 2014-2020 годов на условиях софинансирования из регионального и муниципального бюджетов в размере 10%. Всего на проект выделено 48 млн рублей.

"В конце года закончится реконструкция, — отметила Кобызь. — Это сложный объект, потому что он относится к объектам культурного наследия".

Здание, построенное в 1837 году, будет приспособлено под городской информационно-туристский центр, а также под размещение магазина ремесленных изделий, художественной галереи и выставочного центра.

Муниципальный контракт с подрядчиком — ООО "Августина" — заключен 21 октября 2019 года. Срок окончания работ — 31 декабря 2020 года.