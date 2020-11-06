Авиакомпания прогнозирует, что в первом квартале 2021 финансового года (в октябре-декабре) она будет использовать не более 20% перевозочных мощностей. Это следует из рекомендаций правительства Великобритании, связанных с ограничительными мерами из-за пандемии COVID-19, и аналогичными заявлениями Франции и Германии, сообщается в пресс-релизе EasyJet.

Авиаперевозчик заявил, что продолжит регулярно анализировать свою ликвидность и продолжит оценку дальнейших вариантов финансирования.

"Мы по-прежнему сосредоточены на прибыльных полетах в зимний сезон для того, чтобы минимизировать убытки первого полугодия и сохранить гибкость для быстрого наращивания мощностей, когда мы увидим возврат спроса", — говорится в сообщении EasyJet.