"Сочи — основное направление в развитии внутреннего туризма, и мы это ощутили сразу. Если, допустим, в пиковые дни Олимпиады 2014 года в сутки аэропорт Сочи обслуживал 25-26 тысяч пассажиров, а в период проведения Чемпионата мира по футболу только в один день на игру со Славенией — 37 тысяч, то в августе текущего года пиковая нагрузка доходила до 44 тысяч человек", — сказал Филиппов.

Он отметил, что в августе и сентябре почти ежедневно аэропорт Сочи обслуживал до 37 тыс. человек.

"В дни пиковых нагрузок были мобилизованы все силы для обслуживания пассажиров. Я считаю, что все сотрудники аэропорта и авиакомпаний отработали хорошо", — подчеркнул управляющий.

Директор по авиационной коммерции компании "БазэлАэро" Александр Никонов уточнил, что в первые три месяца текущего года (до карантина из-за коронавируса — ИФ) аэропорт Сочи превышал показатели по сравнению с прошлым годом на 13%.

"После введения ограничений в марте, пассажиропоток упал фактически до нуля. Однако с отменой карантина пассажиропоток стал стремительно расти в силу закрытия международных полетов. Сочи стал одним из наиболее востребованных мест отдыха россиян и к сентябрю- октябрю пассажиропоток превысил 40% значения прошлого года", — сказал Никонов.

Вместе с тем, по его словам, за десять месяцев текущего года аэропорт Сочи остается в минусе примерно на 6,5% к уровню 2019 года.

"По итогам года (2020 — ИФ) мы рассчитываем примерно минус семь процентов пассажиров к 2019 году", — уточнил директор.

Он также отметил, что на фоне угрозы распространения коронавирусной инфекции летом появились новые направления — из Владивостока, Хабаровска, Нового Уренгоя, Салехарда, Ставрополя.

"В зимнем сезоне мы видим около 45 направлений по России, в прошлом году их было 33. Будет восемь новых направлений полетов из Сочи, в том числе, на Нижний Новгород, Волгоград, Кемерово, Саратов, Тюмень, которые будут выполнять 22 авиакомпании", — сказал Никонов.