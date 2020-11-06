"С учетом высокого уровня доверия и существующих экономических связей, большой потенциал имеет интеграция туристических секторов наших стран с целью формирования туристических пакетных предложений в рамках СНГ. Считаю необходимым исполкому СНГ проработать совместные туристические проекты", — сказал Мамин на заседании Совета глав правительств СНГ в пятницу.

Он добавил, что туристическая отрасль является наиболее пострадавшей от пандемии COVID-19.

"Согласно последнему отчету Всемирной туристской организации, количество международных прибытий за первые восемь месяцев 2020 года сократилось на 70%. Уже ясно, что дальнейшее развитие отрасли будет иметь место на фоне повышенных рисков и затрат, связанных с ведением бизнеса в текущей и вероятной повторной пандемии", — считает Мамин.

Он подчеркнул, что восстановление туристических потоков до пандемических уровней даже с учетом потенциальной разработки вакцины в краткосрочной перспективе может занять несколько лет.

"В новых условиях ряд стран уже активно занимается адаптацией национальных туристических секторов к конкуренции в новых реалиях. В частности, имеет место масштабная вертикальная интеграция авиакомпаний, отельного бизнеса, компаний, управляющих культурными, туристическими объектами с целью формирования более доступного, простого и конкурентного продукта", — добавил казахстанский премьер.