После обновления курорт предлагает 125 вилл, половина из которых имеют собственные бассейны. Полную реновацию прошли также рестораны, общественные зоны, спа-центр и гольф-поле.



Мальдивские острова открылись для иностранных туристов 15 июля, но большая часть островов курортов оставалась закрытой до 15 октября. Российские власти возобновили прямое авиасообщение со столицей архипелага Мале с 15 сентября. Количество рейсов сначала было ограничено двумя в неделю, а зачем увеличено до трех. В сентябре российские туристы стали лидерами по турпотоку на Мальдивы, архипелаг посетило почти 2,1 тыс. путешественников из нашей страны.

Фото: Finolhu.com

Отель расположен в биосферном заповеднике, который находится под эгидой ЮНЕСКО. Возле атолла Баа, на котором он расположен, легко встретить зеленых черепах, плавающих в желтых рифах с детенышами. Здесь водятся и безобидные скаты, которые не боятся людей. Кроме того, гости курорта могут увидеть белого пятнистого орла-Рэя – стаи этих птиц прилетают на мелководье за моллюсками и креветками.



Помимо пляжного отдыха, курорт предлагает гостям групповой и индивидуальный дайвинг, а также снорклинг и спортивную рыбалку.

Фото: Finolhu.com

Курорт был открыт в 2016 году, им управляет немецкая компания Seaside Collection. В феврале 2020 года он вошел в международную группу Design Hotels, объединяющую отели с необычным авторским дизайном. Новый дизайн отеля разрабатывала лондонская студия Muza Lab, для оформления интерьеров использовались плитка и стекло ручной выделки из Турции, люстры из Южной Африки, деревянная мебель с острова Ява.



Планирующим путешествие на Мальдивы иностранным туристам необходимо до вылета из своей страны загрузить результаты ПЦР-тестов на коронавирус на правительственный портал (не позднее, чем за 72 часа до вылета).