Показатель в абсолютном выражении не приводится.

Ранее МАА прогнозировала менее значительное падение перевозок в октябре — на уровне 28%.

В сентябре фактический показатель был на уровне -25%.

По данным ассоциации, в марте — после закрытия международного авиасообщения из-за COVID-19 — перевозки через крупнейшие аэропорты РФ рухнули на 25%, в апреле — на 91%, в мае — на 90%. В июне, после снятия карантинных ограничений в регионах страны, падение замедлилось до 75%, в июле — до 45%, в августе — до 28%.