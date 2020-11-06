"Пандемия может привести к существенному сокращению занятости в туристической отрасли до 50-процентного уровня и даже ниже, но только на период ограничения транспортного сообщения между странами", — сказал эксперт "Интерфаксу".

По его мнению, как только "пандемия прекратится", а ограничения будут сняты, отрасль начнет активно развиваться в первые же месяцы.

"Примером была ситуация в летние месяцы, когда при снятии ограничений наплыв туристов на побережье Черного моря вырос в разы в сравнении с прошлыми годами", — подчеркнул Акьюлов.

В связи с тем, что отрасль имеет возможности быстрого восстановления, катастрофических последствий для туриндустрии ожидать не стоит, считает эксперт. Кроме того, по его мнению, для скорейшего восстановления сферы ряд стран может серьезно ослабить или снять визовые ограничения для въезда иностранных туристов.

При существующей же динамике в среднесрочной перспективе туротрасль будет находиться в упадке, а мелкие турфирмы могут обанкротиться. Крупные туроператоры, уточняет Акьюлов, "имеют хороший запас прочности, который позволит им продержаться как минимум ближайший год".

На фоне ограничений авиасообщения с зарубежными странами позитивную роль для отрасли играет внутренний туризм. Касательно туриндустрии Урала, увеличение продаж внутрироссийских туров могло бы если не сохранить места, то минимизировать их потери, однако для этого нужны "соответствующие условия", считает эксперт. В их числе Акьюлов называет уровень доходов потенциальных потребителей, уровень покупательской способности населения, наличие развитой туристской инфраструктуры, наличие эффективной рекламы, продвижение турпродукта в целом, распродажи туров.

"В целом ситуация в Уральском федеральном округе (УрФО), мягко говоря, остается достаточно сложной. Обширная территория (регионов — ИФ) имеет множество интересных и с природной, и с исторической точки зрения мест. Но при этом разработанных туристических маршрутов, удобного транспортного сообщения или организованной доставки туристов к местам, площадок для размещения и временного проживания практически нет. А стоимость проживания в имеющихся уральских санаториях и гостиницах практически такая же, как в четырех- и пятизвездочных отелях Турции, Египта, ОАЭ при существенно более низком уровне качества", — пояснил он, подчеркнув, что говорить о постепенном восстановлении отрасли на Урале на данный момент было бы преждевременно и необоснованно.

Если же ограничения на перемещения внутри России и между странами сохранятся, например, до апреля 2021 года, ряд турагентств может закрыться, а долговая нагрузка на оставшиеся на рынке туристические компании и объекты туристической инфраструктуры значительно вырастет.

"(В таком случае — ИФ) наибольший урон, вплоть до заметного снижения показателя валового внутреннего продукта и падения и так невысокого уровня жизни, понесут те страны, которые ориентированы на доходы от деятельности туристической отрасли", — подчеркнул Акюлов, отмечая, что к таким территориям относятся страны Юго-Восточной Азии, северной Африки, Карибского бассейна, Центральной и Южной Америки и другие.

При существующей динамике восстановления туриндустрии на Урале и в России стоит ожидать не ранее, чем в течение 9-12 месяцев после преодоления пандемии и снятия в связи с этим ограничений.

"Быстрее всего туриндустрия восстановится в Москве, Санкт-Петербурге — в течение шести-восьми месяцев, а в целом по стране и на Урале несколько позже, поскольку там, где туриндустрия была более развита, более высокий уровень жизни и выше платежеспособный спрос отрасль восстановится быстрее", — подчеркнул Акьюлов.