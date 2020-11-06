Выставка пройдет в Москве в центрально-выставочном комплексе "Экспоцентр" на Красной Пресне.

Как пояснила директор "Интурмаркета" Ольга Хоточкина, решение принято в связи с эпидемической обстановкой.

"Мы решили отодвинуть выставку подальше от зимы в надежде, что весной коронавирус заметно ослабнет. В этом случае даже две недели –значительный срок. Тем не менее, участники успеют представить на стендах и продать туры даже на майские праздники, не говоря уже о лете", — сказала Хоточкина.

Как отметили организаторы, выставка пройдет с соблюдением всех санитарных мер безопасности.

Весной этого года "Интурмаркет" проходил в запланированные сроки – с 12 по 14 марта, в выставке приняли участие более 1,2 тыс. зарубежных и российских представителей турбизнеса. По распоряжению Роспотребнадзора для посетителей и участников были закуплены маски и средства дезинфекции.