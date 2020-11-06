"Так, например, в новогодний период с 25 декабря по 10 января по отдельным направлениям мы, наоборот, видим положительную динамику. Пассажиры активнее берут билеты на эти даты на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Архангельскую область, отдельные города Поволжья, Урала, Черноземья, Черноморского побережья и Северного Кавказа. Чтобы обеспечить спрос на железнодорожные билеты, АО "ФПК" назначит более 190 дополнительных поездов. В случае повышенного спроса на ряде направлений холдинг "РЖД" может увеличить количество дополнительных поездов либо включить дополнительные вагоны в уже назначенные составы", — сообщили в ФПК.

В то же время ФПК продолжает корректировать график осенне-зимнего периода. "Временно отмененными сегодня считаются 21 поезд, движение которых было приостановлено более чем на две недели. У 68 поездов изменилось расписание по отдельным датам", — сообщили в компании.

"В осенне-зимний период, когда востребованность поездок на дальние расстояния становится традиционно минимальной, компания провела точечную корректировку расписания движения ряда поездов по отдельным датам. В остальное время их курсирование сохраняется в соответствии с действующим расписанием, они продолжают перевозить пассажиров, чтобы обеспечивать стабильные транспортные связи между регионами. Корректировка графика движения затронула менее 5% от всех поездов, предусмотренных существующим графиком движения. Полный перечень поездов, которых коснулись изменения, опубликован на сайте ОАО "РЖД", — отмечают в ФПК.

ФПК отмечает, что у всех поездов, расписание которых затронули изменения, существует альтернатива. Пассажиры могут выбирать, на каком поезде и в какую дату им удобнее совершать поездки по выбранным маршрутам.

Ранее ФПК в осенне-зимний период отменила курсирование 19 поездов дальнего следования, изменила график 38 поездов, спрос на которые был минимален.