"На данном этапе международный аэропорт Пхукета на 100% готов к приему и тестированию на коронавирус туристов, прибывающих по STV. Ежедневно мобильные лаборатории способны проверять 578 туристов в день", — подтвердил Саксаям.

Как отмечает портал, также 17 гостиниц на 1900 мест были выбраны в качестве мест для проведения карантина. Власти стремятся расширить номерной фонд для таких мер до 5 тыс.

В сентябре правительство Таиланда утвердило введение специальной туристической визы для иностранных путешественников, которые намерены оставаться в королевстве от 90 дней и более. По прибытии туристы должны пройти 14-дневный карантин. Желающие остаться в Таиланде на длительный срок, должны предъявить доказательства оплаты за отели или кондоминиумы, в которых они будут останавливаться после карантина.

Визу можно продлевать дважды, каждый раз на 90 дней, ее стоимость – $65.

Специальная туристическая виза разработана по инициативе министерства туризма и спорта Таиланда и направлена для привлечения международных посетителей, а также для поддержания туристической отрасли, пострадавшей от COVID-19.